Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Aralık

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş teması en aza indirmek için çalışma saatlerinden değişikliğe gitti. Çalışma saatlerini değiştiren kurumların içinde bankalarda bulunuyor. Birçok banka salgın döneminde saat 10.00’da açılıp 16.00’da kapanacak. Bazı bankaların çalışma saatleri şöyle;

14 Aralık’tan itibaren Akbank çalışma saatleri

Bankadan yapılan açıklamada şubelerinin saat 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arası açık olacaklarını aktardı. Birçok hizmeti Akbank Mobil, 444 25 25 iletişim merkezinden ve intenetten yapılabileceğini söyledi.

14 Aralık’tan itibaren QNB Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank’ın çalışma saatleri ise 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında hizmet verecekler.

14 Aralık’tan itibaren Ziraat Bankası çalışma saatleri

14 Aralık’tan itibaren Türkiye İş Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankasının müşterilerine yaptığı duyuruda şubelerin saat 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında hizmet vereceklerini aktardı.

Türkiye İş Bankası’nın müşteri ve çalışanlarına yaptığı duyuruda şubelerin saat 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasından hizmet vereceklerini açıkladı.

14 Aralık’tan itibaren Halkbank çalışma saatleri

Halkbank’ın yaptığı açıklamada şubelerin saat 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında açık olacağını söyledi. Öte yandan tüm dijital ortamlarda müşterilerin 7/24 işlemlerini yapabileceklerini aktardı.

14 Aralık’tan itibaren Vakıfbank çalışma saatleri

Vakıfbank’ın müşterilerine yaptığı duyuruda şubelerin saat 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 arasından hizmet vereceklerini söyledi. Online ve ATM aracılıyla birçok işlemlerin şubelere gelmeden yapılabileceğini ekledi.