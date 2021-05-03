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Bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri

18 günlük tam kapanma süresinin başlamasının ardından vatandaşlar tarafından bankaların açık olup olmadığı merak edildi. Banlar açık olacak mı? Bankaların çalışma saatleri ne olacak? Bugün hangi bankalar açık olacak? İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:02
Bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri
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Tam kapanma kapsamında bankalar müşterilerine asgari personel sayısı ile hizmet verecek. Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta içi günlerde bankalar saat 10.00'da açılış, 16:00'da kapanış yapacak.

Bir başka merak edilen konu da yasaklar süresince bankaların açıp olup olmadığı konusu. Tam kapanma kapsamında bankalar ile ilgili yeni kararlar alındı. Genelgenin yayınlanmasıyla bankalarla ilgili merak edilen sorular yanıtladı. İşte, tam kısıtlamada bankaların çalışma saatleri hakkında detaylar.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasaktan muaf olacakşar ve kapanma süresince çalışabilecekler. Bu yüzden bankalar  kapanma süresince çalışabilecekler.

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

Bankaların tam çalışma saatlerini öğrenmek için çağrı merkezlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Personel sayısı düşürülecek

Tam kapanma kapsamında sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine indirgenecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçileceği belirtilen genelgede;

"Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır." denildi




Son Güncelleme: 03.05.2021 08:02
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Anahtar Kelimeler:
BankaAçık MıTamKapanma
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