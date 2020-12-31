Bankalar 31 Aralık perşembe saat kaça kadar açık olacak?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağında kamu kurumları kapalı olacak.

4 günlük sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü akşam 21:00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi sabah 05:00’e kadar aralıksız olarak sürecek. Bu süre içerisinde kamu kurumları kapalı olacak.

31 Aralık tarihinde bankalar açık olacak mı sorusu merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bankalar 31 Aralık Perşembe günü sabah 9 ile akşam 4 arasında açık olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde ise her yıl olduğu gibi resmi tatil uygulanacak.