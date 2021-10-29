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Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı ile ilgili detaylı bilgiler, maaş, iş tanımı gibi detaylar haberimizde...

29 Ekim 2021 Cuma 14:22
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı ne kadar maaş almaktadır, ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı tanımı nasıl yapılır?

Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 5.700 TL olarak ifade edilebilir Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 8.800 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı  olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi önlisanstan mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Önlisanstan mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı ne iş yapmaktadır?

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı  olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Bankada hesap açma, kapatma işlemlerini yapmak,
  2. Havale, EFT, virman gibi para transferi işlemlerini yapmak,
  3. Çek, senet tahsilat işlemleri yapmak,
  4. İthalat ve ihracat ile ilgili aracılık işlemleri yapmak,
  5. Döviz alım satım işlemlerini yapmak,
  6. Emanet kabul işlemlerini yapmak,
  7. Müşterilerin nakdi, gayri nakdi kredi taleplerini karşılamak,
  8. Kambiyo işlemlerini yapmak,
  9. Fatura, vergi ve SSK ödemelerine aracılık etmek,
  10. Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, deprem vb. risklere karşı kendisinin veya yakınlarının gelecekte parasal yönden güvencede olmasını isteyen kimselere sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirmek,
  11. Müşterinin sigorta ihtiyacına göre teminat belirler, uygun ürünün tanıtımını yapmak,
  12. Sigorta yaptırmak isteyen işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler, müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlamak,
  13. Sigorta kapsamında kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini incelemek, sigorta eksperinden alınan bilgiye göre tazminatın müşteriye ödenmesini sağlamak,
  14. Sigorta süresi içinde meydana gelen değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapmak, uygun zeyilnameyi düzenlemek,
  15. Süreli sigortalarda süre sonunu sigortalıya hatırlatmak, mutabakat sağlayarak poliçeyi yenilemek,
  16. Sigorta sözleşmesine konu olan ve sigorta şirketlerince görülmesi istenen ev, araç, tekne vb. kıymetleri poliçe düzenlemeden önce görmek, fotoğraflandırmak
  17.  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,
  18.  Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,
  19. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı meslek ana grubu nedir

büro hizmetlerinde çalışan elemanlara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı meslek alt ana grubu nedir?

Müşteri hizmetlerinde çalışan elemanalara mensuplarıdır.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı meslek grubu nedir?

Veznedarlar, tahsilatçılar ve benzer elemanlar dahil olarak çalışırlar.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı meslek birim grubu nedir?

Banka veznedarları ve ilgili büro elemanları birimindedirler.

Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı  meslek kodunu bulduk, ilgili kod 4211.12 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 29.10.2021 14:22
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IşkurBankacılıkvesigortacılıkmeslekelemanıMaaş
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