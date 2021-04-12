Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar hazırlanıyor. Ramazan ayıyla birlikte getirilecek olan kısıtlamalar kapsamında bankaların çalışma saatleri de değişecek. Vatandaşlar yeni kısıtlamaların ardından bankaların mesai saatlerini merak ediyordu.

Birçok banka Ramazan ayına sayılı günler kala yeni çalışma saatlerini duyurdu. Bankalardan yapılan duyurulara göre yeni çalışma saatleri şu şekildedir;

Kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank yeni kısıtlamalar kapsamında çalışma saatlerini sabah 09:00 ile 16:00 olarak açıkladı. Ayrıca saat 12:30 ile 13:30 arasında öğle arası yapılacak.

Özel bankalarda çalışma saatlerini duyurdu. Buna göre Garanti, HSBC, TEB, ING Bank, Yapıkredi, Akbank, Denizbank ve İş Bankası saat 09:00 ile 17:00 arasında açık olacak. Ayrıca saat 12:30 ile 13:30 arasında öğle arası olacak.