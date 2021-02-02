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Banka Şube müdürü nasıl olunur, şartları nelerdir?

Bankada çalışanlar ve bankacılık alanında kariyer yapmak isteyenler, kariyer basamaklarını nasıl çıkacaklarını, nasıl banka müdürü olacaklarını merak ediyor. İşte banka müdürü olmak için gereken şartlar...

02 Şubat 2021 Salı 11:06
Banka Şube müdürü nasıl olunur, şartları nelerdir?
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Bankada çalışan personeller ve kariyerini bankacılık sektörü üzerine yapmak isteyen kişiler, bankadaki kariyer basamaklarını, banka müdürü olmak için gereken şartları merak ediyor. İş tanımı ve aldıkları maaş itibariyle bankadaki diğer çalışanlardan daha üst seviyede olan banka müdürleri, bankacılık alanında kariyer yapmak isteyen herkesin hayali. Peki, banka müdürü nasıl olunur? Banka müdürü olmak için gereken şartlar nedir?

Bir banka şubesinden sorumlu olan kişilere, banka müdürü deniyor. Şubeyle ilgili her şeyi takip eden, organize eden, düzenleyen banka müdürleri, bankacılık alanında deneyim kazanmış kişilerden oluşuyor. Şubenin gelişimi, iş verimini arttırmak için gerekenleri yapan banka müdürü, şubede çalışan personelleri de kontrol eder. Banka ile ilgili her şeyden sorumlu olan banka müdürleri, kendilerini geliştirerek banka müfettişi konumuna da ulaşabilir.

 

Banka müdürü neler yapar?

Şubenin hedefini belirler ve bu hedef çerçevesinde personelleri organize eder,

Satış planlaması ve satış stratejisi hakkında toplantılar yapar,

Yaptığı toplantılarla personelleri bilgilendirir ve onlardan beklentilerini söyler,

Bankanın bütçesini takip eder ve kredibilite takibi yapar,

Müşteri memnuniyeti için çalışmalarda bulunur,

Banka ile ilgili yapılan eğitim programlarına, şube personellerinin katılmasını sağlar,

Personellerin performanslarını takip eder ve bunu genel müdürlüğe bildirir,

Şubeye gelen müşterilerle iletişim sağlar ve müşteri memnuniyeti için çabalar.

 

Banka müdürü nasıl olunur?

Hem bankada çalışanlar hem de bankacılık üzerine kariyer yapmak isteyenler, banka müdürü olmak için can atıyor. Oldukça prestijli bir iş olan banka müdürlüğü, sektörde gelinmek istenen nokta. Peki banka müdürü olmak için gereken şartlar nedir?

Banka müdürü olmak için gereken en önemli şart, en az 2 yıllık üniversite mezunu olmak. Genellikle 4 yıllık mezunlar hatta yüksek lisans yapanlar bu işe seçilse de, 2 yıllık mezunlar da banka müdürü olabiliyor. Bu mezunların, İİBF yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olması gerekiyor.

 

Şube müdürü nasıl olunur?

Banka müdürü, banka şube müdürü olmak için gereken en önemli şart, aldığınız eğitim. Ne kadar prestijli bir eğitim alırsanız, ne kadar donanımlı olursanız o kadar şansınız artar. Bunun dışında şube müdürü olmak için, bankacılık sektöründeki kariyerleri bir bir tırmanmanız gerekiyor. Peki, bankacılık sektöründe pozisyonlar ne şekilde?

Gişe Memuru,

Satış Danışmanı,

Servis Yetkilisi,

Servis Uzmanı,

Uzman Yardımcısı,

Uzman,

Müfettiş Yardımcısı,

Müfettiş,

Şube Müdürü.

 

Banka müdürleri ne kadar maaş alıyor?

Banka müdürlerinin aldığı maaş, özel ve kamu bankalarına göre değişiyor. Aynı zamanda sahip olduğunuz donanım, tecrübe ve iş yoğunluğu da bu ücreti belirliyor. Ancak 2021 yılında banka müdürlerinin, ortalama 14 bin TL aldığı söylenebilir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 11:06
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