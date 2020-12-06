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Banka saatlerinde covid19 tedbiri! Bankalar yeni kısıtlamalarda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka yeni mesai saatleri

Bankaların çalışma saatleri hangi saat aralığında? Bankalar koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik mi yaptı? Türkiye genelindeki bütün bankaların koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaptıklarını açıklamalarından sonra vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırıyor.

06 Aralık 2020 Pazar 23:06
Banka saatlerinde covid19 tedbiri! Bankalar yeni kısıtlamalarda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka yeni mesai saatleri
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Bankalar Koronavirüsten Dolayı Çalışma Saatlerinde Değişiklik Yaptı!

Vatandaşlar koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yapan bankaların çalışma saatlerini araştırıyorlar. 30 Kasım 2020 tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirlerden sonra bir çok banka çalışma saatlerinde değişiklik yaptıklarını açıkladı.

Akbank müşterilerin ve çalışanların sağlıklarını korumak amacıyla çalışma saatlerinin 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında olacağını açıkladı.

Denizbank yaptığı açıklamada, müşterilerin ve çalışanların sağlıklarını korumak amacıyla çalışma saatlerinin 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında olacağını açıkladı.

QNB Finansbank Türkiye genelindeki şubelerinde müşterilerin ve çalışanların sağlıklarını korumak amacıyla çalışma saatlerinin 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında olacağını açıkladı.

Ziraat Bankası çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ile 13.30- 17.00 saatlerine aldı.

HSBC, Koronavirüs salgınından dolayı 2 Aralık Perşembe gününden itibaren şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değiştireceğini açıkladı.

İNG Bank yaptığı açıklamada, koronavirüsün etkilerini azaltmak için şubelerinin 3 Aralık 2020'den itibaren 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

Türkiye İş Bankası koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için şubelerindeki gişelerin çalışma saatlerinin 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirildiğini açıkladı.

TEB Bankası şubelerinin 03.12.2020 tarihinden itibaren 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini ve müşterilerin CEPTETEB İntenet Şubesi ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanmalarını öncelik haline getirmelerini belirtti.

Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki şubelerinin 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı. Bazı şubelerinde yedekleme planı yapılmasından dolayı geçici süre hizmet veremeyeceklerini de belirttiler.

Halkbank çalışma saatlerini 9.00 12.30 ile 13.30 17.00 olarak değiştirmiştir.

Vakıfbank çalışma saatlerini 9.00 12.30 ile 13.30 17.00 olarak değiştirmiştir.

Garanti Bankası 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında olacağını açıklamıştır.

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:06
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Anahtar Kelimeler:
Bankaların Çalışma SaatleriBankaKoronavirüs
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