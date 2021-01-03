Banka çalışanı sahte imzayla 12 milyon liralık vurgun yaptı!

Adana'da bir bankada çalışan Gökhan K. isimli bir kişi banka müşterilerine ait imzalarını taklit ederek sahtecilik yaptı ve onlar adına tam 12 milyon TL'lik kredi çekti. Sahte evraklarla düzenlenen vurguda Gökhan K. çektiği paraları belli komisyon karşılığı Hacı Ahmet Ö. ile kardeşi Hakan Ö.'nün hesabına aktardı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan incelemelerde 30 bin TL ile 6 banka dekontu ele geçirilirken banka çalışanı Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö. ve olayla ilgisi olduğu belirlenen kardeşi Hakan Ö. ifadeleri alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö.'nün tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi. Hakan Ö. isimli şüpheliye ise ev hapsi kararı uygulandı.