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Banka çalışanı sahte imzayla 12 milyon liralık vurgun yaptı!

Adana'da bir banka çalışanı banka müşterilerinin imzaları yerine sahte imza atarak 12 milyon TL tutarında kredi çekti. Olayın ortaya çıkması sonucu şüpheliler polis tarafında baskın yapılarak gözaltına alındı.

03 Ocak 2021 Pazar 12:13
Banka çalışanı sahte imzayla 12 milyon liralık vurgun yaptı!
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Adana'da bir bankada çalışan Gökhan K. isimli bir kişi banka müşterilerine ait imzalarını taklit ederek sahtecilik yaptı ve onlar adına tam 12 milyon TL'lik kredi çekti. Sahte evraklarla düzenlenen vurguda Gökhan K. çektiği paraları belli komisyon karşılığı Hacı Ahmet Ö. ile kardeşi Hakan Ö.'nün hesabına aktardı.

çalıştığı banka şubesinde müşteriler adına sahte evrak düzenleyerek vurgun yapmaya karar veren Gökhan K., banka müşterilerinin imzalarını taklit etti ve 12 milyon TL tutarında kredi çıkmasını sağladı. Çıkan kredi miktarını ise arkadaşı Hacı Ahmet Ö. ile kardeşi Hakan Ö.'nün banka hesabına gönderdi. 5 ayrı firmanın yetkilisi olan banka müşterilerinin imzasıyla vurgun yapan Gökhan K., olayı fark eden banka müdürü tarafından ihbar edildi. Banka müdürünün polise yaptığı ihbar üzerine şüpheliler ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyon ile birlikte yakalandılar.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan incelemelerde 30 bin TL ile 6 banka dekontu ele geçirilirken banka çalışanı Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö. ve olayla ilgisi olduğu belirlenen kardeşi Hakan Ö. ifadeleri alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö.'nün tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi. Hakan Ö. isimli şüpheliye ise ev hapsi kararı uygulandı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 12:13
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Anahtar Kelimeler:
AdanaBanka12 MilyonVurgunSahte Imza
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