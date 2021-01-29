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Bandırma'da feci tır kazası! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Balıkesir Bandırma'da yolda seyir halinde olan ve işçi taşıyan minibüs, yolda seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra çarpt. Kazada 3 kişi can verirken , 9 kişi yaralandı.

29 Ocak 2021 Cuma 12:05
Bandırma'da feci tır kazası! 3 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
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3 kişinin can verdiği , 9 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gece saatlerinde Balıkesir Bandırma'da meydana geldi.

Bandırma Biga arasındaki karayolunda seyir halinde olan ve sürücünün Galip Dinçer olduğu aynı zamanda içinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü yolda seyir halindeyken, bir anlık dikkatsizlik sonucu aynı yönde ilerleyen yüklü tıra arkasından çarptı.

3 KİŞİ CAN VERDİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle içinde 12 kişi taşıyan minibüs karayolunda savruldu ve içerisinde bulunan işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut ile minibüs sürücüsü Galip Dinçer olay yerinde can verdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaralanan ve aralarında suriyeli işçilerinde bulunduğu diğer 9 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenler ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Ekipler feci kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:05
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaIşçi ServisiTrafik Kazası
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