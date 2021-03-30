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Bandırma'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece geç saatlerde Balıkesir Bandırma'da meydana gelen otobüs, kamyon ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 4 kişi can verdi.

30 Mart 2021 Salı 01:30
Bandırma'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin can verdiği feci trafik kazası gece geç saatlerde Balıkesir Bandırma'da meydana geldi.

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir Çanakkale arasındaki karayolunda Bandırma civarlarında yolda seyir halinde olan kamyon kontrolden çıkarak, otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon karşı şeride geçerek seyir halinde olan hasta taşıyan bir ambulans ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle birlikte kaza yerine polis, 112 sağlık personeli ve çok sayıda kurtarma ekipleri yönlendirildi.

4 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı

Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede ambulansta bulunan hasta, yakını, ambulans sürücüsü ve kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği, ambulansta bulunan iki ,112 personelinin ise yaralandığını tespit etti.

Kaza yerine ulaşan ekipleri kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahaleden sonra ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri ise yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
BandırmaTrafik Kazası
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