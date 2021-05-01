Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?

Getir, Bana Bİ saat kaça kadar sipariş alıyor?

Pandemi sürecinde hayatımıza dahil edilen tam kapanma durumu Türkiye genelinde 29 Nisan'da başladı ve 17 Mayısıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona ermesi bekleniyor. Bu bir nevi "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulaması demektir.

Kapanma doğrultusunda açıklanan bildirgede Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri aralığında hizmete devam edebilecekler. İnsanlar sadece beslenme kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yürüme mesafesi olan yerleri ihtiyaçlarını karışlamak için çıkabilecekler. Bunun dışında evden çıkmak istemeyenler içinse online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapmaya devam edebilecekler. Ayrıcı Zincir marketler pazar günleri tam gün bir kapanmaya girecekler. Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Bunun dışında oldukça ünlü sipariş uygulamaları Bana Bi ve Getir ve ayrıca diğer siparişe yönelik kurulu olan uygulamalarının hepsi üzerinde ramazan ayı sonuna kadar olan zaman diliminde 13 Mayısıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapılması sağlandı. Ramazan ayının sona ermesi sürecindeyse saat 01.00'e paket servisler hizmete devam edecekler.