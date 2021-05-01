İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?

Uzun süredir hayatımızda yer etmiş covid-19 bize yeni önlemler almamızı sağlamaktadır. Artış yaşanan vaka sayılarından dolayı tam kapanma dönemi içerisine girdik. 17 gün sürecek olan bu tam kapanmada merak edilen konulardan biride online sipariş uygulamalarının devamlılığıdır. Bana bi ve Getir online sipariş uygulamaları saat kaça kadar çalışmaktadır? Tam kapanma ile Bana Bi ve Getir en son saat kaçta sipariş alıyor?

01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:14
Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?
Takip Et:

Getir, Bana Bİ saat kaça kadar sipariş alıyor?

Pandemi sürecinde hayatımıza dahil edilen tam kapanma durumu Türkiye genelinde 29 Nisan'da başladı ve 17 Mayısıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona ermesi bekleniyor. Bu bir nevi "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulaması demektir.

Kapanma doğrultusunda açıklanan bildirgede Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri aralığında hizmete devam edebilecekler. İnsanlar sadece beslenme kişisel ihtiyaçları doğrultusunda yürüme mesafesi olan yerleri ihtiyaçlarını karışlamak için çıkabilecekler. Bunun dışında evden çıkmak istemeyenler içinse online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapmaya devam edebilecekler. Ayrıcı Zincir marketler pazar günleri tam gün bir kapanmaya girecekler. Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Bunun dışında oldukça ünlü sipariş uygulamaları Bana Bi ve Getir ve ayrıca diğer siparişe yönelik kurulu olan uygulamalarının hepsi üzerinde ramazan ayı sonuna kadar olan zaman diliminde 13 Mayısıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapılması sağlandı. Ramazan ayının sona ermesi sürecindeyse saat 01.00'e paket servisler hizmete devam edecekler.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 02:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BanabiGetirOnlinesiparişTamkapanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
En çok izlenen yabancı diziler
En çok izlenen yabancı diziler
Akika kurbanı nedir, farz mı? Akika kurbanı nasıl kesilir, şartları ne?
Akika kurbanı nedir, farz mı? Akika kurbanı nasıl kesilir, şartları ne?
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları

Popüler Haberler

Bana bi ve Getir kaça kadar çalışıyor? Bana bi, Getir yasaklarda son spariş kaçta?
Arka Sokaklar canlı izle - Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Son Yaz son bölüm
Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle!
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
Exxen Yavuz oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Seksenler dizisindeki Gamze karakteri kimdir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 30 Nisan 2021 Cuma
3600 ek göstergede yeni haber var mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge çıkacak mı, yeni gelişmeler neler?
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
1 Mayısıs 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.