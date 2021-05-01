Bana bi saat kaça kadar çalışıyor? Bana bi son sipariş saatleri kaç?

Bana bi saat kaça kadar çalışıyor?
Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibari ile uygulanan tam kapanma tedbirleri doğrultusunda hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlanma kapsamına alındı. Getir, İste gelsin, Bana Bi gibi online alışveriş uygulamaları başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan kısıtlanmalara uyacak. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.
Son Güncelleme: 01.05.2021 19:15