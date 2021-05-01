İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Bana bi saat kaça kadar çalışıyor? Bana bi son sipariş saatleri kaç?

Tam kapanma döneminde Pazar günleri marketlerinde kapalı olması birçok kişi online alışveriş uygulamalarına yöneltti. Bu uygulamalardan biri olan Bana bi ile ilgili merak edilen 'Bana bi saat kaça kadar çalışıyor, son sipariş saati kaç?' sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:15
Bana bi saat kaça kadar çalışıyor? Bana bi son sipariş saatleri kaç?
Takip Et:

Daha önce ki hafta sonu kısıtlamalarında marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar ve kuruyemişçiler hafta sonları saat 10.00-17.00 arasında açıktı. Bu günlerde ise tam kapanmanın kısıtlamalarının uygulanmasıyla Pazar günleri marketlerin kapalı olması vatandaşları online alışveriş platformlarına yönlendirdi. Yemek Sepeti Bana Bi uygulamasının çalışma saatleri merak konusu oldu.

Bana bi saat kaça kadar çalışıyor?

Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibari ile uygulanan tam kapanma tedbirleri doğrultusunda hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlanma kapsamına alındı. Getir, İste gelsin, Bana Bi gibi online alışveriş uygulamaları başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan kısıtlanmalara uyacak. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yemek SepetiBana BiTam KapanmaBana Bi Saat Kaça Kadar çalışıyorBana Bi Son Sipariş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlak haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Oğlak haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Getir saat kaça kadar çalışıyor? Getir son sipariş saatleri kaç?
Getir saat kaça kadar çalışıyor? Getir son sipariş saatleri kaç?
Bim öğle arası saatlerinde açık mı?
Bim öğle arası saatlerinde açık mı?
Yay haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Yay haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
2 Mayısıs 2021 Pazar günü Fırınlar çalışacak mı, açık mı?
2 Mayısıs 2021 Pazar günü Fırınlar çalışacak mı, açık mı?
Terazi haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Terazi haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Dilek karakterini kim canlandırıyor? Gülsim Ali İlhan kimdir?
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli yer aldığı dizi ve film yapımları
Kardeşlerim dizisinde Meral karakterini Seda Kırımlıoğlu canlandırıyor
Bana bi saat kaça kadar çalışıyor? Bana bi son sipariş saatleri kaç?
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Oğlak haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayısıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Getir saat kaça kadar çalışıyor? Getir son sipariş saatleri kaç?
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doğum izni kaç gündür? 2021 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
İkizler 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021 haftalık burç yorumu
İtikaf nedir? İtikafa ne zaman girilir, nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi?
İçişleri Bakanlığı E-başvuru sistemi neden çalışmıyor?, Tam Kapanma E-devlet E-başvuru sistemine giremiyorum, E-başvuru açılmıyor sorunu ve çözümü
Bim öğle arası saatlerinde açık mı?
Terazi haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kardeşlerim 11. bölüm ATV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.