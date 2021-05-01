Bana bi saat kaça kadar çalışıyor? Bana bi son sipariş saatleri kaç?

Bana bi saat kaça kadar çalışıyor?

Daha önce ki hafta sonu kısıtlamalarında marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar ve kuruyemişçiler hafta sonları saat 10.00-17.00 arasında açıktı. Bu günlerde isenın kısıtlamalarının uygulanmasıyla Pazar günleri marketlerin kapalı olması vatandaşları online alışveriş platformlarına yönlendirdi.uygulamasının çalışma saatleri merak konusu oldu.

Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibari ile uygulanan tam kapanma tedbirleri doğrultusunda hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlanma kapsamına alındı. Getir, İste gelsin, Bana Bi gibi online alışveriş uygulamaları başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan kısıtlanmalara uyacak. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.