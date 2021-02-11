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Balon balığı yenir mi, zehirli mi? Balon balığı hakkında bilgiler

Hatay İskenderun'da bir geminin mürettebatının, balon balığı yiyerek zehirlenmesi üzerine akıllarda bir soru belirdi. Balon balığı zehirli mi? Mehmet Gökoğlu'nun yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bilgiler yer aldı. Balon balığının küresel ısınma sebebi ile Akdeniz'e göç ettiğini söyleyen Gökoğlu,bu balık türü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki balon balığı yenir mi? Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

11 Şubat 2021 Perşembe 17:23
Balon balığı yenir mi, zehirli mi? Balon balığı hakkında bilgiler
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 Hatay’ın İskenderun ilçesinde yük gemisi mürettebatı yakaladıkları balon balığını yedi. Yedikleri balık sebebiyle zehirlenen mürettebatta, geminin ikinci kaptanı olan Muhammer Alak hayatını kaybetti. 4 denizci ise kaldırıldıkları hastanede tedavi olarak taburcu edildi. 

Bu olaydan sonra akıllara balon balığının yenip yenmeyeceği sorusu düştü. Balon balığının zehirli olup olmadığı da merak uyandırdı. 

BALON BALIĞI YENİR Mİ?

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen  balon balıklarının zehirli olduğunu açıkladı. Balon balıklarının yenmesinin, insan hayatını tehlikeye atacağını söyleyen Gökoğlu, bu balık türünün yenilmemesini söyledi. 

Tarım İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda , balon balığı tartışması yaşandı. Zehirli olması sebebiyle bu balığın tüketilip tüketilemeyeceğinin tartışması yaşandı. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma sebebiyle 10 tür balon balığının Akdeniz’e göç ettiğini söyledi. Bu balık türlerinin istilacı olarak nitelendiğini, balıkçıların ağlarını parçaladığını da açıkladı. Mehmet Gökoğlu yaptığı açıklamada;

Balon balığında bulunan 1mg’lik toksinin bir insanı öldürebileceğinin altını çizdi. 



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:23
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Balon BalığıZehir
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