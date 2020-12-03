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Balon balığı nedir? Balon balığı avına neden para ödülü veriliyor?

Balon balığının, denizdeki biyolojik çeşitliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Resmî Gazete’de yürürlüğe giren karara göre avlanan her bir kuyruk için 5 lira ödeme yapılacak. Avlanan balıklar ise öldürülecek.

03 Aralık 2020 Perşembe 16:05
Balon balığı nedir? Balon balığı avına neden para ödülü veriliyor?
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Balon balığının, denizdeki biyolojik çeşitliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Resmî Gazete’de yürürlüğe giren karara göre avlanan her bir kuyruk için 5 lira ödeme yapılacak. Avlanan balıklar ise öldürülecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Su Ürünleri Desteklemeleri' kapsamında yeni düzenlemeye gidildiğini belirtti. Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını duyurdu.

Ülkemize Kızıldeniz üzerinden giriş yapan, balon balığınının iki türünün Türkiye’de karaya çıkarılmasının bile yasak olduğu biliniyor. Genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara’da yosunlu yerlerde yaşayan diğer balık türlerine karşı zararlı ve eti zehirli olan balon balığı için alarma geçildi.

SADECE KUYRUK İÇİN ÖDEME YAPILACAK

Balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmî Gazete’de tebliğ yayımlandı. Avlanan balon balıklarının sadece kuyruk bölümü için ödeme yapılacağı belirtildi. 31 Aralık tarihine kadar 1 milyon balon balığı kuyruğu için balıkçılara ödeme yapılacak. Avlanan balon balığı sayısı 1 milyonu aştığında ise bu teşvik durdurulacak. 

Bütün halde karaya çıkarılan ve kuyruğu kesilmeyen balıklar destek kapsamı dışında kalacak. Balığın bütün halde karaya çıkartılması durumunda ödeme yapılmayacak. Avcılığına destekleme kapsamında izin verilen balıkların kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına riskli olmayan koşullarda yapılacak.

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI’NDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanan ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek. Alınan karar kapsamında destekleme ödemesi kamu kaynağı olması sebebiyle hak sahibi kişilerin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra benzeri işlemler uygulanmayacak.



Son Güncelleme: 03.12.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
BalonbalığıAvcılıkAkdenizEgeMarmara
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