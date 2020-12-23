Balkondan düşen kız arkadaşını kurtarmaya çalışırken 7. kattan yere düşüp öldü!

Akıllara durgunluk veren üzücü olay geçtiğimiz gün İstanbul Tuzla'da bir sitede yaşandı.

Gelen bilgilere göre bir sitede bulunan binada oturan Eren Erkilet o gün doğum gününü kız arkadaşıyla birlikte evinde kutladı. Kutlamanın bitmesiyle birlikte Eren Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin balkonundan battaniyeyi silkelediği esnada parmaklıkların kopmasıyla birlikte dengesini kaybetti.

O esnada yanında olan Erkilet kız arkadaşını yakalamak istedi. Genç kadın alt katlardaki boş bir dairenin balkonuna düşerkeni talihsiz adam 7.katta bulunan evinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Erkilet olay yerinde can verdi. Komşuların olayı ihbar etmesiyle birlikte polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. 4. kata düşen genç kadın yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.