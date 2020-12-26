Balıklar uyur mu? Balıklarda uyku nasıl olur, rüya görür mü?

Uyku her canlının önemli bir ihtiyacı olduğu için neredeyse tüm hayvanlar da uyur. Uyku günün yorgunluğunu atmak için, zihni tazelemek, bedeni dinlendirmek için çok önemli bir iştir. Normal şartlarda insanlar uyudukları zaman gözlerini kapatır ve çok hareket etmezler. Etrafımızda neler olduğunu daha az fark ederiz veya hiç fark etmeyiz.

Hayvanlarda ise bu durum daha farklıdır.ların göz kapakları olmadığı için ki suyun altında ihtiyaçları yoktur uyku şekilleri daha farklıdır. Bazı balıklar gün içerisinde uyurken bazıları da gece uyur gündüz uyanık olur. Bir kısmı ise gün boyu uyanık olur.

Balıkların uyur halde olduğunu hareketsiz durmalarından ve de ya suyun dibinde ya da yüzeye yakın yerde durmalarından anlayabilirsiniz. Çevrelerindeki hareketlere tepki vermekte yavaştırlar. Çok yavaş nefes almaları da uyur halde olduklarını gösterir.

Balıklar rüya görür mü sorusunu ise yanıtlayamayacağız. Ama uyur haldeki bir ahtapotun videolarında onun renkten renge geçtiğini gördük. Bu da bir hayvanın savunma mekanizmasıdır. Bu durumda uyku halinde renk değiştirmesinden ötürü hayal görüyor olabileceğini söyleyebiliriz.