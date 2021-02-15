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Balıkesir’de yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

Kar yağışı nedeniyle okulların bir günlük tatil edildiği Balıkesir’de kar yağışının daha da artması nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi. Eğitime toplamda 2 gün ara verilmiş oldu. Balıkesir’e bağlı Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edilecek.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:44
Balıkesir’de yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi
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Balıkesir’de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı sayesinde ilimiz beyazlara bürünmüştü. Ulaşımda sıkıntılar meydana gelebileceği düşünülerek yüz yüze eğitime geçecek olan okullar 1 gün tatil edilmişti. 16 Şubat Salı günü açılması beklenen okulların bir gün daha tatil edilmesi hususunda karar alındı. Kar yağışının daha da artması sebebiyle Balıkesir’de okullarda bir gün daha tatil ilan edildi.

4 ilçe dışında Balıkesir genelinde okullarda salı günü eğitim öğretime ara verilecek. Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç eğitim öğretime 16 Şubat tarihinde başlarken, Balıkesir’in geri kalanı 17 Şubat itibariyle eğitim öğretime başlayacak. Kar yağışının bir süre daha bu şiddette devam etmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEğitime Ara VerildiTatilEdremitAyvalıkBurhaniyeGömeçEğitim öğretim
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