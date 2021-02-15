Balıkesir’de yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

’de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı sayesinde ilimiz beyazlara bürünmüştü. Ulaşımda sıkıntılar meydana gelebileceği düşünülerek yüz yüze eğitime geçecek olan okullar 1 günedilmişti. 16 Şubat Salı günü açılması beklenen okulların bir gün daha tatil edilmesi hususunda karar alındı. Kar yağışının daha da artması sebebiyle Balıkesir’de okullarda bir gün daha tatil ilan edildi.

4 ilçe dışında Balıkesir genelinde okullarda salı günü eğitim öğretime ara verilecek. Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç eğitim öğretime 16 Şubat tarihinde başlarken, Balıkesir’in geri kalanı 17 Şubat itibariyle eğitim öğretime başlayacak. Kar yağışının bir süre daha bu şiddette devam etmesi bekleniyor.

