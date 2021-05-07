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Balıkesir'de vahşet! Evde öldürülmüş erkek cesedi buldu

Balıkesir Altıeylül'de bir apartman dairesinden kokuların gelmesi sebebiyle girilen evde öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:39
Balıkesir'de vahşet! Evde öldürülmüş erkek cesedi buldu
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Kan donduran olay Balıkesir Altıeylül'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Balıkesir Altıeylül ilçesinde bir mahallede bulunan apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalleli durumu hemen polise bildirdi.

Apartmana gelen ekipler, kötü kokuların geldiği evi tespit etti ve kapıyı açan olmayınca ekipler eve girdi. Yapılan aramalarda evin içinde öldürülmüş vaziyette erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonrasında cesedin  54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğu belirlendi.

Bıçaklanarak öldürülmüş

Evde yapılan olay yeri inceleme sonrasında Duran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kişinin yaklaşık 5-6 gün önc bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili olara soruşturma başlatılırken, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirCesetMustafa Duran
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