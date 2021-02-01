Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı

Tüm dünyayı etsi altına alan korona-virüs vakaları için alınan sıkı önlemler ile vakalarda düşmeler başlamasına rağmen bazı bölgelerde vaka artışları olmaya başladı.

Vakalarda artış olan bölgelerden olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı bulunan kırsal Adalı ve Hisarköy mahallelerinde korona-virüs vakalarının görülmeye başlanması ve temaslı kişilerin artması sebebiyle olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı.

Karantina uygulamasının başlaması ile birlikte Jandarma ekipleri, mahalle girişlerine engel olmak amacıyla barikat kurarak giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı.

