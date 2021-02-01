İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan Adalı ve Hisarköy mahallelerinde artan korona-virüs vakaları sebebiyle karantinaya alındı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:58
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
Takip Et:

Tüm dünyayı etsi altına alan korona-virüs vakaları için alınan sıkı önlemler ile vakalarda düşmeler başlamasına rağmen bazı bölgelerde vaka artışları olmaya başladı.

Vakalarda artış olan bölgelerden olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı bulunan kırsal Adalı ve Hisarköy mahallelerinde korona-virüs vakalarının görülmeye başlanması ve temaslı kişilerin artması sebebiyle olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. 

Karantina uygulamasının başlaması ile birlikte Jandarma ekipleri, mahalle girişlerine engel olmak amacıyla barikat kurarak giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 13:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnanılmaz olay! 'Üfürükçü', oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
İnanılmaz olay! 'Üfürükçü', oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
Birbirlerine tutunarak Lodos'tan kurtulmaya çalıştılar
Birbirlerine tutunarak Lodos'tan kurtulmaya çalıştılar
Kısıtlamayı delen genç kadın polislere uzun süre direndi
Kısıtlamayı delen genç kadın polislere uzun süre direndi
Kartopu oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Kartopu oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Popüler Haberler

Netflix The Stranger dizi konusu ve oyuncuları
A101 iRobot Roomba 606 süpürge nasıl, alınır mı?
Şok Market 3 - 9 Şubat 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Walker dizi konusu ve oyuncuları
2019 JGK Jandarma uzman erbaş alım sayısı arttırıldı
Akrilik protez tırnak nedir? Akrilik protez tırnak nerede, nasıl yaptırılır?
Devlet bankaları en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları listesi Temmuz 2020
2019 MEB LGS ek tercihler ne zaman başlayacak?
PTT tarım kart başvurusu nasıl yapılır? Tarım kart özellikleri ve başvuru şartları
Disobedience film konusu ve oyuncuları
Vivir dos veces film konusu ve oyuncuları
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.