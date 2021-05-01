Balıkesir'de gerçekleşen tüp patlamasında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi

Balıkesir İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Caddesi'nde Küçük Sanayi Sitesinde Arif Yaman adlı Lokanta’da tüpten sızan gaz sonucunda bir patlama meydana geldi. Çok şiddetli gerçekleşen patlama şehrin bir çok yerinde hissedilirken büyük panik yaşandı. Yaşanan patlama sonucunda iş yeri kullanılmaz hale gelirken çevre işyerleri de bundan etkilendi. Toplamda 20 işyeri zarar gördü.

Yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundular. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan bölgede büyük bir faciadan dönüldü. İş yerleri zarar gören esnaf bölgeye gelerek iş yerlerinin temizlediler.

Yaşanan durum ile ilgili Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir yaptığı açıklamada patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğunu söyledi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürdüğü ifade edildi. Çevre işyerlerinde meydana gelen hasar için devletin destek olacağı söylenirken itfaiye ekipleri tarafından çalışmaların sürdüğü ve can kaybının olmadığı ifade edildi.

