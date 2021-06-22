İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Balıkesir'de feci trafik kazası! 3 ölü, 3 yaralı

Balıkesir Altıeylül'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi can verirken, 3 kişi yaralandı.

22 Haziran 2021 Salı 16:34
Balıkesir'de feci trafik kazası! 3 ölü, 3 yaralı
Takip Et:

4 aracın birbirine girdiğ.i,3 kişinin can verdiği, 3 kişinin  yaralandığı feci trafik kazası Balıkesir Altıeylül'de yaşandı.

İlçede Recep B.'nin sürücüsü olduğu Tır yolda seyir halindeyken, diğer yönden gelen ve sürücülerinin ismi henüz belli olmayan kamyonet ve iki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer vatandaşların haber vermesiyle kazanın yaşandığı bölgeye 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi can verdi

Kaza mahaline kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede araç içinde sıkışan  Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce'nin feci şekilde can verdiklerini, Tır sürücüsü dahil 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti. :Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, yaralanan kişileri yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olaran inceleme başlatılırken, Mustafa Karakuzu'nun Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı olduğu açıklandı.

 

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 16:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orucun niyet vakti ne zamandır? Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyetini esas alırken nelere dikkat edilmelidir?
Orucun niyet vakti ne zamandır? Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyetini esas alırken nelere dikkat edilmelidir?
Kaç çeşit oruç var? Hangi oruçlar hangi zamanda tutulur? Oruç kaç çeşide ayrılır?
Kaç çeşit oruç var? Hangi oruçlar hangi zamanda tutulur? Oruç kaç çeşide ayrılır?
Oruç tutmanın faydası var mıdır? Oruç hakkında her şey
Oruç tutmanın faydası var mıdır? Oruç hakkında her şey
Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur? Ramazan ayı nasıl belirlenir? Ramazanın başlangıcı ve sonu nasıl belirlenir?
Ramazan ayında kaç gün oruç tutulur? Ramazan ayı nasıl belirlenir? Ramazanın başlangıcı ve sonu nasıl belirlenir?
Oruç tutan insan neler yapmalı? Oruçlu kişiler nelerden uzak durmalı?
Oruç tutan insan neler yapmalı? Oruçlu kişiler nelerden uzak durmalı?
Teheccüd namazı nedir? Kaç rekattır? Nasıl kılınır?
Teheccüd namazı nedir? Kaç rekattır? Nasıl kılınır?

Popüler Haberler

2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? Haziran 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Kanal D 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
ATV 22 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1'de 22 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 22 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
TV 8 canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
22 Haziran 2021 Salı günü Fox TV yayın akışı
22 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bugün kimin maçı var? 22 Haziran 2021 Salı maç programı
Sanatçıya 250 milyon lira destek başvuruları ne zaman başlayacak? 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek müjdesi
Eşi ölen kadının sosyal hakları ve devlet yardımları nelerdir? 2021
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Anneler 159. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2021 Pet şişe toplayarak para kazanma
Zeynep Uyumaz kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.