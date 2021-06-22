Balıkesir'de feci trafik kazası! 3 ölü, 3 yaralı

4 aracın birbirine girdiğ.i,3 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Balıkesir Altıeylül'de yaşandı.

İlçede Recep B.'nin sürücüsü olduğu Tır yolda seyir halindeyken, diğer yönden gelen ve sürücülerinin ismi henüz belli olmayan kamyonet ve iki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer vatandaşların haber vermesiyle kazanın yaşandığı bölgeye 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi can verdi

Kaza mahaline kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede araç içinde sıkışan Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce'nin feci şekilde can verdiklerini, Tır sürücüsü dahil 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti. :Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, yaralanan kişileri yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olaran inceleme başlatılırken, Mustafa Karakuzu'nun Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı olduğu açıklandı.