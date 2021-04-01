Balıkesir'de feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Bir kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Balıkesir Edremit'te öğlen saatlerinde meydana geldi.

1 kişi can verdi

Balıkesir Edremit karayolunda S.B isimli sürücünün kullandığı otomobil hareket halindeyken, sürücünün dikkatsizliği sonucu önündeki M.Y'nin kullandığı araca çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan M.Y'nin kullandığı araç diğer şeride geçti ve karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler M.Y'nin kullandığı araç içinde yolcu olarak bulunan Azmi Temiz'in can verdiğini, K.T, F.Y'nin ise araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti. Yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazada can veren Azmi Temiz'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

. Edremit Cumhuriyet Savcılığı kazayla alakalı soruşturma başlattı.