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Balıkesir Edremit'te seyir halinde giderken alev alan araç kullanılamaz hale geldi!

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde seyir halinde giden araçta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda kimseye birşey olmazken yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:44
Balıkesir Edremit'te seyir halinde giderken alev alan araç kullanılamaz hale geldi!
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halinde giderken elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, araç alevlere teslim oldu. Yaşanan kaza öğle saatlerinde, Edremit Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Ü.T.'ye ait 10 KR 933 plakalı araç seyir halinde iken bir anda alev aldı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yangına müdahalesi sonucunda araçta çıkan yangın kısa bir süre içinde söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda araç kül oldu. Ekipler araçta çıkan yangının nedenini bulmak için çalışmalar başlattı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:44
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Anahtar Kelimeler:
Edremit Araç YangınıOtomobil Yangını
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