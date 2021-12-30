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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde,birçok şehrin Büyükşehir Belediyeleri, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etmektedir. Bu şehirlerden biri olan Balıkesir'in Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarından nasıl yararlanılacağı merak edilmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yardım başvurularını sizler için derledik. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu...

30 Aralık 2021 Perşembe 12:09
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yoksul vatandaşlara yardım ediyor. Özellikle son dönemde yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı insanlara her derde deva gibi görünen bu yardımlar Balıkesir’de de  başladı. Covid19 virüsünün ülkemize gelmesinden bu yana insanlar çok acı çekmeye başladı. Bu sorunların nedenleri genellikle ekonomiktir. Yasak nedeniyle bazı vatandaşlar işlerini bırakmış ve kendilerini ekonomik bir çıkmazın içinde bulmuşlardır. Bu zorluklara ek olarak büyük şehirler tarafından da yardım ve yardım talepleri başlatılmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımları neler?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için başvurular alınmaya başladı. . Yardım istemek için ulaşım sağlamak için iletişim sistemleri kurulmuştur. Balıkesir Belediyesi’nin  yardım için iletişim numarası 153'tür. Diğer bir hat ise 444 40 10 olarak bilinmektedir.. Bu hattı arayarak yetkili  kişilere maddi durumunuzu bildirebilirsiniz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yardım başvurusu , ulaşım sağlama konusunda yardım talebinde bulunulmalıdır. Başvurunuzu gösterdikten sonra sizden form doldurma  isteyeceklerdir. Bu gerekli formu kendiniz doldurmayacaksınız. Telefonda sorulan soruları cevaplıyorsunuz. Bu nedenle telefonda sorulan soruların doğru cevaplanması önemlidir. Doğru cevap çok önemlidir çünkü cevapladığınız sorudaki doldurulmuş form kontrol edilecektir..  formunu doldurduktan sonra , ekte onaylanacaktır. Doğrulama sırasında doğrulanan bilgilerin yanlış olması durumunda kayıt iptal edilecektir. Bu formu sadece telefon üzerinden değil, belediyenin web sitesinden de doldurabilirsiniz.

https://www.balikesir.bel.tr

yardım başvurusunu yaptıktan sonra yukarıda belirtilen ilgili numaralardan başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz. Ya da resmi sitesi üzerinden de yardım başvurusu sonucu öğrenilebilir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hangi yardımları yapıyor?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yardım olarak insanlara erzak kolisi dağıtmaktadır. Erzak yardımları belirli zamanlarda yapılmaktadır. Belediyenin ilgili telefonundan erzak yardım zamanlarını öğrenebilirsiniz. 

Belediye ayrıca sosyal yardımlarını engelli kişilere,yaşlılara ve öğrencilere de yapmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak istiyorsanız 444 40 10 numaralı hattı arayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 30.12.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Büyükşehir BelediyesiBalıkesir Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
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