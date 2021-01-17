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Balıkesir askere kaç gönderiyor? 2021 Balıkesir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askere gideceklerin merakla beklediği illere göre celp dönemleri belli oldu. Balıkesir şehrinin merkez ve ilçelerinin celp dönemlerini haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 10:15
Balıkesir askere kaç gönderiyor? 2021 Balıkesir merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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Askerlik çağına gelen 2001 yılında doğan erkek vatandaşlar nüfusa kayıtlı olduğu şehirlere göre hangi tarihte askerlik görevlerini yapacaklarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Açıklanan listeye göre Balıkesir şehrinin nüfusuna kayıtlı olan kişiler askere gidecekleri celp dönemleri de belli oldu.

Balıkesir celp dönemi tarihleri ne zaman?

Balıkesir şehrinin nüfussuna kayıtlı olan vatandaşların askere gidecekleri celp tarihleri şöyle;

- Altıeylül – Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Bandırma - Şubat ayı celbi 1. Tertip  

-Edremit - Şubat ayı celbi 1. Tertip  

-Havran - Şubat ayı celbi 1. Tertip  

-Erdek - Şubat ayı celbi 1. Tertip  

-Marmara - Şubat Celbinde ayı celbi 1. Tertip  

-Karesi - Şubat ayı celbi 1. Tertip  

-Kepsut - Mayısıs ayı celbi 2. Tertip  

-Susurluk - Mayısıs ayı celbi 2. Tertip  

-Ayvalık - Ağustos ayı celbi 3. Tertip  

-İvrindi - Ağustos ayı celbi 3. Tertip  

-Burhaniye - Ağustos ayı celbi 3. Tertip  

-Gömeç - Ağustos ayı celbi 3. Tertip  

-Balya - Kasım ayı celbi 4. Tertip  

-Bigadiç - Kasım ayı celbi 4. Tertip  

-Dursunbey - Kasım ayı celbi 4. Tertip  

-Gönen - Kasım ayı celbi 4. Tertip  

-Manyas - Kasım ayı celbi 4. Tertip  

-Savaştepe - Kasım ayı celbi 4. Tertip  

-Sındırgı - Kasım ayı celbi 4. Tertip  



Son Güncelleme: 17.01.2021 10:15
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirCelp Dönemleri
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