Balıkesir askere kaç gönderiyor? 2021 Balıkesir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askerlik çağına gelen 2001 yılında doğan erkek vatandaşlar nüfusa kayıtlı olduğu şehirlere göre hangi tarihte askerlik görevlerini yapacaklarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Açıklanan listeye göre Balıkesir şehrinin nüfusuna kayıtlı olan kişiler askere gidecekleri celp dönemleri de belli oldu.

Balıkesir celp dönemi tarihleri ne zaman?

Balıkesir şehrinin nüfussuna kayıtlı olan vatandaşların askere gidecekleri celp tarihleri şöyle;

- Altıeylül – Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Bandırma - Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Edremit - Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Havran - Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Erdek - Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Marmara - Şubat Celbinde ayı celbi 1. Tertip

-Karesi - Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Kepsut - Mayısıs ayı celbi 2. Tertip

-Susurluk - Mayısıs ayı celbi 2. Tertip

-Ayvalık - Ağustos ayı celbi 3. Tertip

-İvrindi - Ağustos ayı celbi 3. Tertip

-Burhaniye - Ağustos ayı celbi 3. Tertip

-Gömeç - Ağustos ayı celbi 3. Tertip

-Balya - Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Bigadiç - Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Dursunbey - Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Gönen - Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Manyas - Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Savaştepe - Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Sındırgı - Kasım ayı celbi 4. Tertip