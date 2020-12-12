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Balıkçılık teknolojisi mühendisi nasıl olunur, görev ve sorumlulukları

Son yılların en dikkat çeken ve merak edilen mesleklerinden biri de balıkçılık teknolojisi mühendisliği oldu. Balıkçılık teknolojisi mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur soruları bu meslek ilgili en çok araştırılan soruların başında geliyor.

12 Aralık 2020 Cumartesi 11:26
Balıkçılık teknolojisi mühendisi nasıl olunur, görev ve sorumlulukları
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Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle pek çok meslek dalı ortaya çıktı. Meslek seçimlerinde belli kriterlere dikkat edilmelidir ki, seçilen meslek kişinin hayatını nasıl düzenleyeceğini belirler. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği de son yıllarda en dikkat çeken mesleklerden biri oldu.

Balıkçılık teknolojisi mühendisi nedir?

Balıkçılık mühendisleri deniz ve iç sulardaki ekolojik ve biyolojik özellikleri inceleyerek, su ürünlerini yetiştirilmesi, avlanması, değerlendirilmesi ve pazarlanması gibi alanlarda görev yapar. Söz konusu alanlarda kullanılan teknolojik aletlerin incelenmesi ve bu aletlerin geliştirilmesi işlevini bu mühendisler yürütür.

Balıkçılık mühendisi nasıl olunur?

Balıkçılık mühendisliği lisans düzeyinde eğitim alınması halinde olunur. Üniversitelerin balıkçılık mühendisliği veya buna benzer bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bunun yanı sıra lisansüstü eğitimlerle de balıkçılık mühendisliğine dair eğitim alınır ve buna göre çalışılabilir.

Özel sektörde bu alanda çalışmak isteyen kişilerin yeterli donanıma sahip olmaları istenir. Bunun yanı sıra balıkçılık mühendisleri ziraat mühendisleri odasına da üye olmalıdır. Bu üyelik sayesinde işinin proje hazırlama ve sorumlu mühendis olma gibi yetkileri de olur. Kamuda görev yapmak isteyen kişiler ise ne yazık ki, alımların çok az yapılması nedeniyle işleri zordur. Yine de alımlara başvuru yapmak için KPSS sınavına girilebilir ve 4001 kodlu alımlara başvuru yapılabilir.

Balıkçılık teknoloji mühendisi görevleri nelerdir?

Bu alandaki mühendisler suda yaşayan canlılar ve bu canlıların sağlığını korumak gibi ana görevleri de vardır. Bunların dışında balıkçılık teknolojisi mühendislerinin görevleri şu şekildedir;

  • Suda yaşamakta olan canlıların yaşam evrelerini incelemek
  • Suda bulunan canlıların avlanma şeklini ve avlanma zamanlarını belirlemek
  • Suda var olan canlıların sağlıklı olarak yaşamasını olanaklı kılan araştırmaları yapmak ve bu canlılardan elde edilen kaynakları sürdürülebilir kılmak
  • Su ürünleri yetiştirme ve işletme tesislerinin planlama, denetim ve işletme görevlerini yerine getirmek
  • Su ürünler yetiştirme ve işletme tesislerinde üretim ve sürdürülebilirlik noktasında sorumluluk almak
  • Su ürünlerinin işlenmesini, değerlendirilmesini ve pazarlamasını sağlamak
  • Deniz ve iç sularda bulunan canlıların sağlığı açısından su kirliliği ve kalite uygunluğu denetimini yapmak
  • Suda bulunan canlıların sağlıklarını korumak için tedavi ve kontrol noktasında çalışmalar yapmak
  • Tüm bu konularda proje üretmek, projeler yürütmek, denetlemek.

Çalışma saatleri ve şartları

Balıkçılık teknolojisi mühendislerinin çalışma saatleri ve şartları kurumlara göre değişmektedir. Ancak genel olarak bu kişiler çalışma ortamları gereği ıslak ve nemli bölgelerde görev yapar. Bu ortama uygun olan kişiler bu mesleği tercih etmelidir. Ortalama olarak 8-10 saat mesai yapılmaktadır ancak bu durum sezonun yoğunluğuna göre değişmektedir.

Balıkçılık teknolojisi mühendisleri genel olarak şu araç gereçleri kullanmaktadır;

  • Balık avlamada kullanılan araç gereçler,
  • Yüzme ve dalış malzemeleri,
  • Balık yetiştirmede kullanılan aletler,
  • Su kalitesi ölçüm cihazı,
  • Balık işletme tesislerindeki ekipmanlardır.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 11:26
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BalıkçılıkMühendis
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