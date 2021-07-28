Balıkçılığa kurbağa tehlikesi

’daçılık sektörü tüm hızıyla sürüyor. Birçok insan geçimini bireysel olan balık tutarak sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Greg Visby, yaklaşık 15 kilogram ağırlığında bir balık yakaladı. Visby bu balığı yakalamasını tamamen bağladı. Çünkü şu sıralarda ülkenin balıkçılık sektöründetehlikesi hakim durumda. Bu nedenle de balık üretimi ve dolayısıyla balık yakalanması da güçleşti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ülkenin bazı kıyılarındaki kurbağa sayılarında belirgin bir artış olduğunu dile getirdi. Bilim insanları bu artışın suyun sıcaklığındaki artış nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti. Karadeniz levreği gibi balık türleri de ülkenin genelinde görülürken bu olaylardan sonra ülkenin daha çok batı kısmında görülmeye başlandı.