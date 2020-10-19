Balıkçıların mavi ışık oyunu zabıtaya takıldı

Bursa Osmangazi İlçesinde görevli zabıta ekipleri İlçe genelinde balık satışı yapan dükkânları dolaşarak kullara uygun satış yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler. Yapılsın denetim ve incelemelerde bazı dükkânlarda satılan balıkların mavi ve mor ışığa maruz bırakılarak balıkların taze görünmesine ve kusurlarının örtülmesine sebep olduğu anlaşıldı. Hileli satış gerçekleştirdiği belirlenen bu iş yerleri hakkında inceleme başlatılıp tutanak tutuldu.

İşyerlerine bu tarz ışıkların söktürülmesi için ek süre verilirken birçok işyeri bu konu hakkında uyarıldı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer birçok işyerinin denetlendiğini halkı yanıltıcı şekilde ve hileli satış yapan ve insanları yanıltmak adına mavi ve mor ışık kullanan işyerleri hakkında tutanak tutulduğunu söylerken bu tarz girişimlere her zaman engel olunacağı eklendi.

