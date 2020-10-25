İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Balıkçıların korkulu rüyası! Boyu 1 metreye ulaştı..

Ege Denizi'nde sık sık görülmeye başlayan balon balıkları Bodrum kıyılarında çoğalmaya başladı. Siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan balıkların boyları daha da büyüyerek 1 metre uzunluğuna ulaştı.

25 Ekim 2020 Pazar 10:43
Balıkçıların korkulu rüyası! Boyu 1 metreye ulaştı..
Takip Et:

Akdeniz ve Ege Deniz kıyılarının korkulu rüyası haline gelen balon balıkları zaman geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşamayı seven ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça ederek balıkçıları zor duruma sokan balon balıklarının boyları artarak 1 metre uzunluğuna kadar ulaşmaya başladı. Çene yapısının güçlü olması ve keskin dişleriyle metal kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları balıkçılığa yeni başlayan amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.


1 metrelik balon balığı

Av. Göray Karadut sabahın ilk ışıklarıyla balık avlamak için teknesiyle açıldığı denizde balık avlarken bir süre sonra gördüğü kocaman bir balığı zıpkın ile avlayarak teknesine aldı.6 kilodan fazla ağırlıkta olan boyunun 1 metre kadar olan balon balığının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Oldukça zehirli olduğu bilinen bu balık cinsi görenleri şaşırtıyor.



Son Güncelleme: 25.10.2020 10:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziBalon Balığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu hayatını kaybetti
Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu hayatını kaybetti
Adana'da dehşet! Evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Adana'da dehşet! Evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Aydın'da feci kaza! Anne ve 9 yaşındaki kızı hayatında kaybetti
Aydın'da feci kaza! Anne ve 9 yaşındaki kızı hayatında kaybetti
Ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
Bedava hamsi korona-virüsü unutturdu
Bedava hamsi korona-virüsü unutturdu

Popüler Haberler

Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı!
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2020
Çalışan kadınların doğum izin hakları nelerdir? Doğum parası ve annelik parasından nasıl yararlanılabilir?
Alev Alev 1.bölüm tanıtım fragmanı
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2020
30.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2020
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2020
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2020 TSK bordo bereli askerlik şartları
Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Ekim 2020?
2020 Güncel Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri
Devletten ihtiyaç sahiplerine 600 TL destek!
Devran Çağlar Kimdir? Neden Öldü? Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti!
Kubilay Aka Miray Daner'i aldattı mı? Gündemi sallayan Hilal Altınbilek'le samimi olduğu o fotoğraflar!
2019 Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımları ne zaman yapılacak? Kadro ve ilana dair detaylar
İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi! 3 ay içerisinde fiyatlar düşecek
E devlet kredi risk puanı ve notu sorgulama 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Ekim 2020 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kredi sicil affı son durum
Doğum yapan anneye devletten yapılan para yardımları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.