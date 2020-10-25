Balıkçıların korkulu rüyası! Boyu 1 metreye ulaştı..

Akdeniz ve Ege Deniz kıyılarının korkulu rüyası haline gelen balon balıkları zaman geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşamayı seven ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça ederek balıkçıları zor duruma sokan balon balıklarının boyları artarak 1 metre uzunluğuna kadar ulaşmaya başladı. Çene yapısının güçlü olması ve keskin dişleriyle metal kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları balıkçılığa yeni başlayan amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.

1 metrelik balon balığı

Av. Göray Karadut sabahın ilk ışıklarıyla balık avlamak için teknesiyle açıldığı denizde balık avlarken bir süre sonra gördüğü kocaman bir balığı zıpkın ile avlayarak teknesine aldı.6 kilodan fazla ağırlıkta olan boyunun 1 metre kadar olan balon balığının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Oldukça zehirli olduğu bilinen bu balık cinsi görenleri şaşırtıyor.

