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Balıkçıların ağına 2,5 metre uzunluğunda, 77 kilo ağırlığında balık takıldı!

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağlarına 2,5 metre uzunluğunda 77 kilogram yayın balığı takıldı. Üç balıkçı tekneye götürdükleri balığı yaklaşık 2 saat çalıştıktan sonra otele 1000 liraya sattı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:57
Balıkçıların ağına 2,5 metre uzunluğunda, 77 kilo ağırlığında balık takıldı!
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Çukurova'nın merkez ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde Seyhan Barajı'na ulaşan balıkçı Faruk Aydın, Ferdi Kan ve Ahmet Dalgıç'ın ağlarına büyük bir balık yakalandı. Balıkçılar, balıklarla 2 saat mücadele verdikten sonra balığı tekneye almayı başardı. Ağlarına yakalanan balıkların 2,5 metre uzunluğunda ve 77 kilo ağırlığında olduğunu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de sürpriz yaşadı.

'Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı'

Meslek hayatı süresince karşılaşmış olduğu en büyük balığı yakaladığını ifade eden balıkçılardan Ferdi Kan, "Nasıl olduğuna çok şaşırdık, uzun uğraşlar sonucu tekneye aldık. Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı. Bir otele 1000 TL karşılığında sattık" ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 12:57
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Anahtar Kelimeler:
Balık77 KiloAdana
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