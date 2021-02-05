Balık tutmaya gitti mahsur kaldı!

Saat akşam 19.30 sularında gerçekleşen olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşti. Balık tutmak için falezlerden kayalıklara doğru inen F.Ö. bu bölgede balık tutmak istedi. Havanın karardığını fark eden F.Ö. eve dönebilmek amacıyla yukarı geri çıkmayı amaçladı. Yukarı geri tırmanamayan F.Ö. yardım için telefonuna sarıldı fakat telefonunun şarjı tükenmişti.

Telefonunun şarjı biten F.Ö. son çare olarak elinden geldiğince yüksek sesle bağırarak yardım istemeye başladı. F.Ö’nün sesini işiten vatandaşlar itfaiye, polis ve ilkyardım ekiplerine haber verdiler. Kurtarmaya gelen itfaiye ekipleri zifiri karanlık dolayısıyla F.Ö’nün yerini tespit etmekte zorluk yaşadırlar. F.Ö. itfaiye ekipleri tarafından birçok yöntem ile kurtarılmaya çalışıldı. F.Ö. sonunda kendisini kurtarmayı başaran itfaiye ekiplerine balık tutmak için falezlerden aşağı indiğini ve telefonunun şarjının bittiğini fark etmediğini dile getirdi. F.Ö’nün yardım çığlıklarını duyan Murat Paksoy arkadaşlarıyla birlikte otururken F.Ö’ye tamamen şans eseri rastladıklarını sonrasındaysa 112 Acil Çağrı Servisini aradıklarını söyledi.

