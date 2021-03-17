Balık tutmaya çıkan gençler gölette kayboldu

Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde Şanlıurfa Siverek ilçesinde yaşandı.

2 genç kayıp

İlçede yaşayan ve yakın akraba olan 19 yaşındaki jiyan Kengiş, 25 yaşındaki Mahmut ve 22 yaşındaki Ahmet Mindeş ilçe yakınlarında ki baraj gölüne balık tutmak için geldi. Kayıkla açılan gençler bir süre balık avladıktan sonra kayıklarının alabora olmasıyla birlikte suya düştü.

Suya düşen 3 gençten 25 yaşındaki Mahmut Kengiş yüzerek gölden çıktı ve diğer iki genç ise gözden kayboldu. Sudan kurtulan Mahmut Kengiş durumu hemen jandarmaya haber etti. Olay yerine su dalgıçları kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Ekipler suda 2 genci arama çalışmalarına başladı. Olayı haber alan aileler ise kriz geçirdi.

Suda kaybolan akraba oldukları öğrenilen Kengiş ile Menteş'i arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.