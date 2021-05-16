Balık tutmak için suya verdiği elektrik akımına kapıldı!

33 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olay bugün Ağrı Taşlıçay'da yaşandı.

İlçede yaşayan 33 yaşındaki Murat Yükselen bugün balık tutmak için yakınlarında bulunan nehre gitti. Yükselen nehirde balık tutabilmek için suya jeneratör yardımıyla elektrik akımı verdi.

Elektrik akımına kapıldı hayatını kaybetti

Nehre elektrik akımı verdiği esnada suya temas eden genç adam elektrik akımına kapıldı ve olay yerinde can verdi.

Yaşananları görenler durumu hemen 112 sağlık personeline ihbar etti ve ekipler kısa süre içinde nehre geldi. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, hastaneye gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.