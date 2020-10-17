Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!

25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olay Kırıkkale Bahşılı ilçesinde yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren 25 yaşındaki Ramazan Demir isimli genç balık tutmak için ilçeden geçen nehrin üzerideki köprüye geldi. Bir süre burada olta ile balık yakalayan demir bir anlık dikkasizliği sonucu dengesini kaybetti ve köprüden aşağı düştü.

Akıntınıngüç olduğu nehirde bir süre sürüklenen genç gözden kayboldu. Bu sırada köprü üzerinde bulunan diğer vatandaşlar hemen polis ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine acil gelen ekipler nehirde yaptıkları detaylı arama sonrasında talihsiz adama ulaştı. Hemen ilk müdahalesi yapılan Ramazan Demir olay yerine gelen ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan genç adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.