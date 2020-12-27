Balık türleri ne zaman hangi ay hangi balık tüketilmeli? Hangi balık ne zaman lezzetli olur?

Karbonhidrat ve şeker oranları düşük, protein oranları ise yüksek olan ve insanların olmazsa olmaz besin kaynağı balığın sağladığı faydalar çoğu insan tarafından bilinmektedir. Mineral, madensel tuz, fosfor, iyot, flor ve kalsiyum açısından çok değerlidir. Ayrıca içeriğinde A, B1, B2 ve D vitaminlerinden de bulundurur.

Etine Göre Balık Çeşitleri

*Beyaz Etli: Alabalık, Tekir, Bakal, Akya, Berlam, Dil Balığı, Pisi Balığı, Dülger Balığı, Fener Balığı, Gelincik Balığı, Mezgit, Karagöz, Kefal, Kırlangıç Balığı, Mırmır, Lüfer, Orfoz, Trança, Kalkan, Tuna, Ahtapot, Kalamar, Istakoz, Yayın, Sübye, Sinarit ve Karides.

*Siyah Etli: Gümüş balığı, Yılanbalığı, İzmaritbalığı, Uskumru, Hamsi, Somon, Kılıçbalığı, Alabalık, Torik, Sazan, İstavrit, Kolyoz, Sardalya, Tirsi, Toruk, Zargana Midye, Yılan balık çeşitleri ve Palamut.

*Pullu balıklar: Berlam, Gümüş, Barbunya, Karagöz, Kupez, Hamsi, Kefal, Mercan, Hani, Minekop, Sazan, Somon, Sudak, Sardalya, Tuna, Sinarit, Trança, Somon ve Çipura.

*Pulsuz balıklar: Dil, Dülger, Akya, Çinekop, Alabalık, Gelincik, Kalkan, Kofana, Kolyoz, Levrek, Lahos, Mezgit, Orfoz, Palamut, Torik, Pisi, Lüfer, Mezgit, Kılıçbalığı, Kolyoz, Mırlan ve Orkinos.

Hangi Balık Hangi Ay Yenir?