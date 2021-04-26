Balık sandı 'Semender' çıktı

Bilecik'in Merkeze bağlı Gülümbe köyünde ikametgâh eden vatandaşlar, tarlalarında çalıştıkları sırada dere kenarında çok sayıda sürüngen canlıya rastladılar. Hayatlarında ilk kez gördükleri canlıları yakalayan vatandaşlar muhtara giderek buldukları canlıları gösterdiler. İlk önce bir balık türü olduğunu sandıkları canlıların aslında sıcak havalarda ortaya çıkan 'Semender' cinsi canlılar olduğu öğrenildi. Öte yandan nesli de tükenmek olan bu canlıları derede semender gören köylüler ise büyük şaşkınlık yaşadılar.

Vatandaşların dere kenarında buldukları canlıları inceleyen Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, ilk kez karşılaştıkları bu canlıları araştırdığında söz konusu canlıların semender olduğunu diğer adıyla kuyruklu kurbağa olduğunu belirledi. Zararsız olan bu canlıları köylüler tarafından bulundukları yere geri konuldular.