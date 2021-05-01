Balık haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Balık burçlarını bu hafta, Pazartesi gününden Cuma gününe kadarki zamanda romantizmin doruklarına kadar yaşayacak ve hayal kurmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Aşk hayatınız ise, daha da hassaslaşacaksınız.

Balık haftalık burç yorumu 3-9 Mayısıs 2021

Hafta içerisinde şefkat ve merhamet duygularınız artacak insanlara yardım etme istediğinizde olacaksınız. Ayrıca çevrenizi güzelleştirmek için iyi bir zaman olabilir.

Hafta sonu ise aşk hayatınız zor bir sürece girebilir ve gerilimli bir iki gün geçirebilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmayacağı bir hafta sonu geçirebilir ve bu da sizi mutsuz edebilir. Bu süreçte kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ancak nu dönemde harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var.