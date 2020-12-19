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Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Balık burcunun bu haftaki yorumu ne? Balık burcu 21-27 Aralık bir haftalık yorumu ne? Balık burçları 21-27 Aralık haftasında nelere dikkat etmeli? Balık burcu 21-27 Aralık haftasında neler yaşayacak? Balık burcu insanlar bu haftaki burç yorumlarını araştırıyorlar.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:32
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
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21-27 Aralık 2020 Balık Burcunun Haftalık Yorumu

Balık burçları bu haftaki burç yorumunu araştırıyor. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yaratıcı düşünce ve zihinsel aktivite, iletişimlerinize ve diğer insanlarla etkileşimlerinde enerjiler olacaktır. Bu dönem faydalı ve yoğun bir dönem olacak.

Bu dönemde kimseyi üzmeden güçlü ve net bir şekilde kendinizi yansıtabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günü, kendileriyle beraber sevgi ve şefkat yoluyla arta bir zevk ihtiyacını da beraberinde getirecek. Bu günlerde kendinizi sosyal, romantik ve duygusal hissetmeniz gereklidir.

Bunlarla beraber aynı zamanda dikkatsiz, karamsar veya hoşgörülü de olmanız mümkündür. Sağlıklı bir ilişki biraz rahatsız edici anlar yaşayabilirsiniz. Fakat tatmin etmeyen bir ilişki, sadakatsizlik veya diğer saygısızlık durumları yaşayabilir. Balık burcu genellikle karamsar ve duygusal bir buç özelliğine sahiptirler.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:32
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Balık BurcuBurçlarBalık Burcu 21-27 Aralık Yorumu
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