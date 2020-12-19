Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

21-27 Aralık 2020 Balık Burcunun Haftalık Yorumu

Balık burçları bu haftaki burç yorumunu araştırıyor. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yaratıcı düşünce ve zihinsel aktivite, iletişimlerinize ve diğer insanlarla etkileşimlerinde enerjiler olacaktır. Bu dönem faydalı ve yoğun bir dönem olacak.

Bu dönemde kimseyi üzmeden güçlü ve net bir şekilde kendinizi yansıtabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günü, kendileriyle beraber sevgi ve şefkat yoluyla arta bir zevk ihtiyacını da beraberinde getirecek. Bu günlerde kendinizi sosyal, romantik ve duygusal hissetmeniz gereklidir.

Bunlarla beraber aynı zamanda dikkatsiz, karamsar veya hoşgörülü de olmanız mümkündür. Sağlıklı bir ilişki biraz rahatsız edici anlar yaşayabilirsiniz. Fakat tatmin etmeyen bir ilişki, sadakatsizlik veya diğer saygısızlık durumları yaşayabilir. Balık burcu genellikle karamsar ve duygusal bir buç özelliğine sahiptirler.