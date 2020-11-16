Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler

Aydın Kuşadası Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Fırat Köleme işyerinden izin isteyerek baldızı Vade B. ile buluşmak üzere Saklıkent Sitesine gitti. Bekleme sırasında isimleri Adem A. ve Batuhan D. Olan iki kişi Vade B.'ye laf attılar. Olaya şahit olan Fırat Kölemen Adem A ve Batuhan D ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Batuhan D., yanında bulunan bıçakla Fırat Kölemen'i boğazından bıçaklarken , Vade B.'yi ise ayağından bıçaklayarak olay yerinden hızlıca kaçtılar. Olay yerinde kanlar içerisinde kalan 2 çocuk babası Fırat Kölemen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat savaşını kaybederken olaydan sonra firar eden Batuhan D. ve Adem A.,polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandılar. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlarken Batuhan D. ve Adem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.