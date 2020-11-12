Bakmakla yükümlü olunan kişi hakkında nereden bilgi alınabilir?

Bakmakla yükümlü olunan kişiyle ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Bakmakla yükümlü olunan kişi, basitçe sosyal güvenlik sigortanızdan yararlanma hakkı olan kişi olarak tanımlanır. 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” açıkça bu konuyu belirtir.

Bakmakla Yükümlü Olduğumuz Kişiler E Devletten Sorgulanabilir Mi?

Sigortalılardan veya emeklilerden sağlık sigortası almış kişiler ile e-devlet sistemlerinden veya diğer çevrimiçi platformlardan aktif olarak yararlanan bireyleri sorgulamak mümkün değildir. Aile bireylerini e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün olmadığından, size en yakın sosyal güvenlik merkezini ziyaret ederek yararlanan kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

SGK Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Kimlerdir?

Sigortalının eşi,

18 yaşın altındaki çocuklar,

18 yaşını tamamlayanlar,

Lise mezunu ancak 20 yaşın altındaki çocuklar,

Üniversite okuyan ve 25 yaşın altındaki çocuklar,

Sosyal güvenlik kurumu, işgücü kayıp oranı en az %60 ve üzeri olan engelli çocuklar,

Gelir testi sonrası kişi başına geliri asgari net ücretten düşük olan ebeveynler

Bakmakla Yükümlü Belgesi Nasıl Alınır?

Yukarıda belirtildiği gibi, e-devlet üzerinden aile üyelerini sorgulayamazsınız ve bu nedenle bakmakla yükümlü olunan kişi çevrimiçi olarak alınamaz. Çeşitli kurum veya kuruluşların bağımlılığını belirten bir yazı talep edebilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik merkezinden barkodlu şekilde alabilirsiniz.

Bakmakla Yükümlü Belgesi Nereden Alınır?

E-devlet üzerinden soruşturma yapılamayacağından, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere çevrimiçi olarak erişilemez. Kimlik kartınızı kullanarak herhangi bir sosyal güvenlik merkezini ziyaret ederek belge alabilirsiniz.

Bakmakla Yükümlü Olduğum Kişileri Nasıl Görürüm?

Şu anda sigortanız üzerinden faydalanan çevrimiçi olarak görebileceğiniz bir uygulama yok. Gelecekte bu hizmetin devlet sisteminden sağlanacağına inanıyoruz. Size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezinde bakmakla yükümlü olduğum kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz. SGK, talep üzerine bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle görüşerek konuyla ilgili bir belge de sağlayabilir.

Sgk Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Belge Nasıl Alınır?

Bugün okuyucularımız tarafından en sık sorulan sorulardan biri, bakmakla yükümlü olduğum belgesinin nasıl elde edileceğidir. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki maalesef devlet sistem üzerinden kanıt elde etmek mümkün değil. Ülkeler haricinde, çevrimiçi alabileceğiniz bir platform yoktur.

Bazı kurumlar veya kuruluşlar, yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri kanıtlamanızı isteyebilir. Belgenin tamamı Türkiye'deki herhangi bir sosyal güvenlik merkezinden temin edilebilir. SGK bakmakla yükümlü olunan kişileri gösteren belgeler sizden yararlanan herkes için ayrı ayrı hazırlanır. Maalesef tek bir belgede verilemez.

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

SGK bağlı bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişi sigortanızı kaybederse veya tekrardan yararlanmak isterse, sağlık gereksinimleri ve taahhüt belgesi için sosyal güvenlik kurumuna başvurmanız gerekir.