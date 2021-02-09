Bakırköy’de arabaların üzerine ağaç devrildi

Bakırköy’de yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle fırtınaya dayanamayıp kırılan bir ağaç arabaların üzerine devrildi. Birçok arabada herhangi bir hasara rastlanmazken, bir araba ağır hasar gördü.

Ağacın devrilme sesini duyup arabalarının üzerine devrildiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri sayesinde arabanın üzerine devrilen ağaç başarıyla kaldırıldı. Ağaç koptuğu sırada çevrede kimse bulunmadığı için bir can kaybı veya yaralanma görülmedi.

