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Bakırköy’de arabaların üzerine ağaç devrildi

Bakırköy’de bu gece gerçekleşen fırtına ağaçları yerinden oynattı. Arabaların üzerine ağaç devrildi.

09 Şubat 2021 Salı 17:14
Bakırköy’de arabaların üzerine ağaç devrildi
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Bakırköy’de yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle fırtınaya dayanamayıp kırılan bir ağaç arabaların üzerine devrildi. Birçok arabada herhangi bir hasara rastlanmazken, bir araba ağır hasar gördü.

 

Ağacın devrilme sesini duyup arabalarının üzerine devrildiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri sayesinde arabanın üzerine devrilen ağaç başarıyla kaldırıldı. Ağaç koptuğu sırada çevrede kimse bulunmadığı için bir can kaybı veya yaralanma görülmedi.

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
BakırköyFırtınaAğaç Devrildi
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