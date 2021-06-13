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Bakırköy sahilleri de deniz salyasına teslim oldu

Marmara Denizinin neredeyse tüm kıyılarını etkisi altına alan deniz salyası Bakırköy kıyılarını sardı. Sahil kısmı drone ile havadan görüntülendi.

13 Haziran 2021 Pazar 18:11
Bakırköy sahilleri de deniz salyasına teslim oldu
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Marmara Denizi'nde bir süre önce görülmeye başlayan ve hızla etkili olan özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, tüm kıyıları etkisi altına almaya başladı. Temizleme çalışmalarının başladığı ancak sürekli kendini gösteren halk harasında deniz salyası adı verilen aslında müsilaj tabakası bu kez Bakırköy'de sahilini etkilemeye başladı. Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakaları rüzgarın da etkisiyle sahile vurdu. Daha birkaç gün önce masmavi olan kıyılar müsilaj tabakası ile kaplandı. Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile birlikte havadan görüntülendi.


Son Güncelleme: 13.06.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
BakırköyMüsilaj
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