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Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Bitlis’te düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın kim, kaç yaşında ve nereli olduğu soruları araştırılıyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:29
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?
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Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada Tatvan ilçesinin Anadere Köyü’ndeki kırsalda gerçekleştirilen Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir operasyonunda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmeni Baki Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kahraman Askerin Hayatı

Jandarma Teğmen Baki Koçak, 1993 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. Dört kardeşten birisi olan askerin babasının ismi Şevket Kocak, annesinin ismi ise Keziban Koçak’tı. Baki Koçak’ın 3 yıl önce kendi isteğiyle öğretmenliği bırakıp subay olarak askeriyeye giriş yaptığı bildirildi. Son olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda Teğmen rütbesi ile görevini sürdürüyordu. Çıkan çatışmadan ağır yaralı olarak kurtarılan kahraman Teğmen, kaldırıldığı hastanedeki tüm uğraşlara rağmen şehit düştü.

Baki Koçak’ın şehit haberi bugün sabah saatlerinde Yozgat’taki ailesine ulaştı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Baki KoçakTerör ÖrgütüJandarma Teğmen
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