İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Bakaya ve yoklama kaçakları adli sicile işlenir mi?

GBT ve Adli Sicil Kaydı birbirine karıştırılmaktadır. Bakaya ve yoklama kaçaklarının siciline bu durum işleniyor mu? Yoklama kaçağı olan kişilerin mahkeme kararınca cezası kesinleştiği zaman sicil kayıtlarına bu durum işlenmektedir.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:27
Bakaya ve yoklama kaçakları adli sicile işlenir mi?
Takip Et:

Bakaya ve yoklama kaçakları adli sicile işleniyor mu?

Son gelişmeler değerlendirildiğinde ülkemizde 1 milyona yakın yoklama kaçağı, bakaya ve asker kaçağı bulunmaktadır. Bu durumda vatandaş sabıka kaydında çıkma durumunu merak etmiştir. GBT ile Adli Sicil Sabıka Kaydı karıştırılmaktadır.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Nedir?

Kişilerin netleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete dair bilgilerin yer aldığı kayda verilen isimdir.

GBT nedir?

Açılımı Genel Bilgi Tarama’dır. Bu sistemde sabıka kaydı bulunanlar, asker kaçakları, hakkında yakalama emri olan vatandaşların bilgileri bulunmaktadır. GBT kaydı bulunması sabıka kaydı olması o suçun işlendiği anlamını taşımaz.

Bakaya ve yoklama kaçakları ne zaman Adli Sicil Kaydına işlenir?

Bakaya ve yoklama kaçakları GBT’ ye işlenmektedir. Fakat bu bireyler Adli Sicil Sabıka Kaydı aldıklarında askerlikle ilgili kayıt bulunmaz. Temiz kağıdı alınabilir. Ancak hakkında bakaya veya asker kaçağı olmasıyla ilgili bir dava açılırsa ve bu davanın sonucunda mahkumiyet alırsa bu durum değişmektedir. Sonuç olarak bu durumlardan yargılanarak kesinleşmiş bir ceza alırsa Adli Sicil Sabıka Kaydına işlenmektedir. Hakkında tutanağı olan ve idari para cezası ödeyen kişilerin sabıka kaydına bu bilgiler aktarılmaz.  

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Adli Sicil KaydıGbt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı

Popüler Haberler

Bakaya ve yoklama kaçakları adli sicile işlenir mi?
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin hatun neden diziden ayrıldı, neden çıktı? Leyla Lydia Tuğutlu diziye veda etti!
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Ventilli maske nedir, THY neden yasakladı? Ventilli Maske zararları
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Ocak Ödül neydi?
İstikşafi görüşme nedir, ne demektir? İstikşafi TDK kelime anlamı
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Seksenler dizisindeki Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun nereli, yaşı kaç?
ATV Evde Biz Bize sunucuları kimdir? Öykü Gürman ve Ferdi Kurtuldu hakkında bilgiler
0.79 konut kredisini hangi bankalar veriyor?
Yerli elektrikli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil tanıtım tarihleri belli oluyor
37. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
Hizmetçiler yeni bölümneden tayınlanmıyor? Dizi bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş yer aldığı dizi ve film yapımları
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2021
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?
Fatih wifi internet şifreleri 2021
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.