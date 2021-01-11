Bakaya ve yoklama kaçakları adli sicile işlenir mi?

Bakaya ve yoklama kaçakları adli sicile işleniyor mu?

Son gelişmeler değerlendirildiğinde ülkemizde 1 milyona yakın yoklama kaçağı, bakaya ve asker kaçağı bulunmaktadır. Bu durumda vatandaş sabıka kaydında çıkma durumunu merak etmiştir. GBT ile Adli Sicil Sabıka Kaydı karıştırılmaktadır.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Nedir?

Kişilerin netleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete dair bilgilerin yer aldığı kayda verilen isimdir.

GBT nedir?

Bakaya ve yoklama kaçakları ne zaman Adli Sicil Kaydına işlenir?

Açılımı Genel Bilgi Tarama’dır. Bu sistemde sabıka kaydı bulunanlar, asker kaçakları, hakkında yakalama emri olan vatandaşların bilgileri bulunmaktadır. GBT kaydı bulunması sabıka kaydı olması o suçun işlendiği anlamını taşımaz.

Bakaya ve yoklama kaçakları GBT’ ye işlenmektedir. Fakat bu bireyler Adli Sicil Sabıka Kaydı aldıklarında askerlikle ilgili kayıt bulunmaz. Temiz kağıdı alınabilir. Ancak hakkında bakaya veya asker kaçağı olmasıyla ilgili bir dava açılırsa ve bu davanın sonucunda mahkumiyet alırsa bu durum değişmektedir. Sonuç olarak bu durumlardan yargılanarak kesinleşmiş bir ceza alırsa Adli Sicil Sabıka Kaydına işlenmektedir. Hakkında tutanağı olan ve idari para cezası ödeyen kişilerin sabıka kaydına bu bilgiler aktarılmaz.