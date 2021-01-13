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Bakaya ve yoklama kaçağı yurt dışına seyahate çıkabilir mi?

Bakaya ve yoklama kaçağı yurt dışına seyahate çıkabilir mi sorusu merak konusu oldu. Özellikle yurt dışında eğitim gören ve tecili sona eren öğrenciler bu sorunun yanıtını araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
Bakaya ve yoklama kaçağı yurt dışına seyahate çıkabilir mi?
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Bakaya, yoklama kaçağı, askerlik tecil süresi biten binlerce kişi yurt dışına çıkıp çıkamadıklarını merak ediyor. Özellikle yurt dışında eğitim gören ve askerlik tecilleri bitmiş olan kişiler yurda döndüklerinde yeniden dışarı çıkıp çıkamadıklarını merak ediyor.

23 Eylül 2010 tarihinden önce yoklama kaçağı, vergi borcu ve bakaya durumunda olanlar yurt dışına çıkışlarda engelleniyordu. Ancak yeni düzenleme sonrası bu yasaklar kaldırıldı. Anayasanın Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti başlıklı 23.maddede değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik sonrası düzenlemede şu ifadelere yer verildi; ““vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir”

Bu maddeye göre bir kişinin yurt dışına çıkışının engellenmesi için hakim kararının olması gerekmektedir. Yani yoklama kaçağı, bakaya veya tecili biten kişiler yurt dışına çıkabilir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
BakayaYoklama KaçağıYurt Dışı
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