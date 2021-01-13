Bakaya ve yoklama kaçağı pasaport başvurusu yapabilir mi, pasaport alabilir mi?

görevini yapmamış veya dadurumunda olan kişilerinalamadığı yönünde bilgiler akılları karıştırıyor. Bakaya ve yoklama kaçağı olan biri pasaport alabilir ve yurt dışına çıkabilir. Pasaport alımlarında nüfus cüzdanı aslı, 2 adet biyometrik fotoğraf ve şahsi başvuru yapılması gerekir.

Pasaport alırken askerlikle ilgili bir durum söz konusu olmaz. Askerliğini yapmamış veya ertelemeyi unutmuş olan kişiler için pasaport alamaz gibi bir durum yoktur. Anayasanın Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti başlıklı 23.maddesinde “vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir” ifadesi yer alır. Bu maddede belirtildiği gibi askerlik durumunun seyahat etme engeli veya pasaport alma engeli gibi bir durumu ortaya çıkarmadığı görülür.