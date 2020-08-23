Bakaya kalma ve yoklama kaçağı arasındaki fark nedir? Yoklama kaçağı olanlara hangi cezalar verilir?

Askerlik, 20 yaşına gelen bütün Türk erkeklerinin görevidir. Sağlık, özel durum veya mazeretlerin bulunmaması halinde T.C. vatandaşları askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Farklı sebepler ve mazeretler nedeniyle askere gitmeyip yoklama yaptırmayan veya askerliğini tecil ettirmeyen kişiler idari para cezasına çarptırılabilmektedir. Bakaya kalan veya yoklama kaçağı olan kişiler en yakın askeri şubelere götürülürler.

Bakaya kalma ile yoklama kaçağı olma arasındaki fark nedir?

Askerlik yaşına gelip askerliğini tecil ettirmeyen kişilerin askerlik yoklaması yaptırması gerekmektedir. Askerlik yoklaması yaptırmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılmaktadır. Kolluk kuvvetleri de bu kişiyi yaşadıklarında en yakın askeri şubeye götürebilme veya yoklama yaptırma süresi tanıyabilme hakkına sahiptir.

Askerlik yaşına gelen ve yoklama yaptırmasına rağmen birliğine teslim olmayan kişiler bakaya kalmış kişilerdir. Askerlik sisteminin değişmesiyle bakaya kalanlara mazeret sunabilme olanağı tanınmaktadır. Buna göre;

Askere gidecek kişinin istirahatini gerektiren rapor sunması,

Sevk tarihi öncesi veya sonrasındaki iki ayda çocuk sahibi olması,

Askerliğini yapacak kişilerin birinci derece veya eşinin birinci derece akrabalarından birinin sevk öncesi veya sonrasında 15 gün içerisinde vefat etmesi,

Askere gidecek kişi veya eşinin yakın akrabalarından birinin ölümcül hastalığa yakalanması,

Askere gidecek kişinin akrabalarından veya eşinin birinci derece akrabalarından bir yakınının sevk tarihinden önceki veya sonraki gün içerisinde evlenmesi halinde askerlik ertelenebilir.

Para cezası uygulanır mı?

Bakaya kalan veya yoklama kaçağı olan kişilere yoklama kaçağı olduğundan teslim olduğu tarihe kadar para cezası kesilmektedir. Öte yandan bakaya kalınan tarih ile teslim olunan tarihe kadar para cezası verilir. Kendisi teslim olanlar günlük 5 TL, yakalanan kişilere ise günde 10 TL para cezası uygulanır.