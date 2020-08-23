İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Bakaya kalma ve yoklama kaçağı arasındaki fark nedir? Yoklama kaçağı olanlara hangi cezalar verilir?

Askerlik çağına gelmesine rağmen gerekli işlemleri yapamayan askerler bazı idari yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Bakaya kalma ve yoklama kaçağı arasındaki farklar ile yoklama kaçağı olanlara hangi cezalar verileceği ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

23 Ağustos 2020 Pazar 10:26
Bakaya kalma ve yoklama kaçağı arasındaki fark nedir? Yoklama kaçağı olanlara hangi cezalar verilir?
Takip Et:

Askerlik, 20 yaşına gelen bütün Türk erkeklerinin görevidir. Sağlık, özel durum veya mazeretlerin bulunmaması halinde T.C. vatandaşları askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Farklı sebepler ve mazeretler nedeniyle askere gitmeyip yoklama yaptırmayan veya askerliğini tecil ettirmeyen kişiler idari para cezasına çarptırılabilmektedir. Bakaya kalan veya yoklama kaçağı olan kişiler en yakın askeri şubelere götürülürler.

Bakaya kalma ile yoklama kaçağı olma arasındaki fark nedir?

Askerlik yaşına gelip askerliğini tecil ettirmeyen kişilerin askerlik yoklaması yaptırması gerekmektedir. Askerlik yoklaması yaptırmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılmaktadır. Kolluk kuvvetleri de bu kişiyi yaşadıklarında en yakın askeri şubeye götürebilme veya yoklama yaptırma süresi tanıyabilme hakkına sahiptir.

Askerlik yaşına gelen ve yoklama yaptırmasına rağmen birliğine teslim olmayan kişiler bakaya kalmış kişilerdir. Askerlik sisteminin değişmesiyle bakaya kalanlara mazeret sunabilme olanağı tanınmaktadır. Buna göre;

Askere gidecek kişinin istirahatini gerektiren rapor sunması,


Sevk tarihi öncesi veya sonrasındaki iki ayda çocuk sahibi olması,

Askerliğini yapacak kişilerin birinci derece veya eşinin birinci derece akrabalarından birinin sevk öncesi veya sonrasında 15 gün içerisinde vefat etmesi,

Askere gidecek kişi veya eşinin yakın akrabalarından birinin ölümcül hastalığa yakalanması,

Askere gidecek kişinin akrabalarından veya eşinin birinci derece akrabalarından bir yakınının sevk tarihinden önceki veya sonraki gün içerisinde evlenmesi halinde askerlik ertelenebilir.

Para cezası uygulanır mı?

Bakaya kalan veya yoklama kaçağı olan kişilere yoklama kaçağı olduğundan teslim olduğu tarihe kadar para cezası kesilmektedir. Öte yandan bakaya kalınan tarih ile teslim olunan tarihe kadar para cezası verilir. Kendisi teslim olanlar günlük 5 TL, yakalanan kişilere ise günde 10 TL para cezası uygulanır.



Son Güncelleme: 23.08.2020 10:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AskerlikBakaya KalmaYoklama Kaçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
Türk Telekom’dan 10 GB internet kazanma fırsatı!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Ağustos 2020
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
iPhone 11 özellikleri ve fiyatı belli oldu! Yeni Iphone XI özellikleri ve tanıtım tarihi
İşsizlik ve çalışmadığına dair belge nasıl alınır? İşsizlik belgesi nereden alınır?
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl kullanacak?
Benimle Söyle Yarışması Neden Yok? 2. Bölümü Neden Yayınlanmıyor? Yeni Bölümler Ne Zaman Yayınlanacak?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
2020 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Ağustos 2020
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
BDDK'dan kredi kartı borcu olanlar için rahatlatacak yeni düzenleme

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.