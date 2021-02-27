Bakanlık 27 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı

Günün korona virüs verileri az önce Bakanlığın resmi intenet adresinden duyuruldu.

Bakanlığın açıkladı resmi verilere göre bugün ülke genelinde ki hastanelerde 125 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapıldı ve 9 bin 193 kişide korona virüs tespit edildi. Böylelikle salgın sürecince yapılan korona virüs testi sayısı 33 milyonu , tespit edilen vaka sayısı ise 2,6 milyonu aştı.

Test sonucu pozitif çıkan 621 kişi ise hastalığı ağır atlattıkları gerekçesiyle tedavileri için sağlık kuruluşlarına yatırdıldı.

Bakanlığı açıkladı resmi rakamlara göre bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 71 oldu ve toplam vefat sayımız 28 bin 503 olarak açıklandı.

27 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU