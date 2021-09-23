Bakanlığın açıkladığı Koronavirüs vaka sayısı kaç? Ölü sayısında artış var mı?

Güncel vaka sayısı kaç? Koronavirüs son durum ne?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel koronavirüs tablosunda 22 eylül tarihinde son 24 saat içerisinde 351.655 yeni testten 28.168 yeni vaka çıktığını duyurdu. Vefat sayısı ise 242 kişi. Durumu iyiye giden iyileşen hasta sayısı ise yeni vaka sayısına yakın seyrediyor, 23.096 olarak duyuruldu. Aşılamada kat edilen yol ise ülke genelinde iyi durumda. 2.doz aşıda ülke ortalaması %68.91 olarak duyuruldu. 2.dozun en yüksek olduğu il Kırklareli.

Sağlık Bakanlığı aşılamanın yakından takip edildiğini ve illerin aşılama oranlarına göre renklendirildiğini söyleyerek 2.doz aşılamada il bazında %75 ve üzerindeki aşılama yapılan yerlerin harita üzerinde mavi renkle gösterildiğini söyledi. 2.doz aşılamada birinci sırada Kırklareli geliyor aşılanma oranı ise %76,9. Kırklareli ilini sırasıyla mavi olan iller izliyor. Bu sıra ise şöyle, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edine. Mavi olan illerin yanı sıra aşılama oranın en düşük olduğu il ise Şanlıurfa.

2.doz aşılamaya 3 büyük il bazında bakılacak olursa birinci sırada %74,2 aşılama oranı ile İzmir var. İzmir’i %71,9 aşılama oranı ile Ankara takip etmekte. Son olarak ise %65,5 oranı ile İstanbul bulunmaktadır.

Bakan Koca aşıların önemini hem medyadan hem de sosyal medyadan duyurmaya devam etmekte. Aşı oranlarının yüzdelerinin ne kadar önemli olduğunu ifade ederken sosyal medya hesabından şöyle ifade etmektedir;

“Türkiye genelinde 18yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım.”

Bunun yanı sıra bakan Koca aşının yaygınlaşmasının eğitimin sekteye uğramasını engelleyeceğini de vurguladı.