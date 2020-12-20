Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesini ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında bölgede uyuşturucu kullanan çocukların aileleriyle yakından ilgilenen ve onların sorunlarını dinleyen Bakan Soylu'nun, ziyaret sonrasında uyuşturu satıcılarının yakalanması talimatını vermesinin ardından emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadele hız verdi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Harekete geçen ekipler yaptıkları teknik takip sonrasında Halil A. isimli kişinin kendi aracı aracı ile uyuşturucu taşıdığını belirledi. Halil A'yı bir süre takip eden polis, ilçe merkezinde aracı durdurdu ve arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajında 1 kilo 325 gram kurutulmuş, 505 gram ise toz olmak üzere toplam 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü Halil A. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinden sonra mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.