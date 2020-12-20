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Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Ceylanpınar'a ziyarete giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ,Ziyarette uyuşturucu kullanan çocukların aileleriyle görüşmüş ve bölgede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin bir an evvel yakalanması talimatını vermişti. Harekete geçen polis takip sonrasında durdurdukları otomobilde 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirdi.

20 Aralık 2020 Pazar 13:15
Bakan Soylu talimat verdi, polis kıskıvrak yakaladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesini ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında bölgede uyuşturucu kullanan çocukların aileleriyle yakından ilgilenen ve onların sorunlarını dinleyen Bakan Soylu'nun, ziyaret sonrasında uyuşturu satıcılarının yakalanması talimatını vermesinin ardından emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadele hız verdi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Harekete geçen ekipler yaptıkları teknik takip sonrasında Halil A. isimli kişinin kendi aracı aracı ile uyuşturucu taşıdığını belirledi. Halil A'yı bir süre takip eden polis, ilçe merkezinde aracı durdurdu ve arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajında 1 kilo 325 gram kurutulmuş, 505 gram ise toz olmak üzere toplam 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü Halil A. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinden sonra mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:15
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaUyuşturucuEsrar Satıcısı
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